Manifestazione per la pace | Rischio di guerra globale Non si salva nessuno

Nonostante la pioggia, si è svolta a Siena una manifestazione per la pace organizzata dalla Rete delle realtà associative. Circa un centinaio di partecipanti hanno espresso il loro dissenso di fronte alle recenti tensioni internazionali, tra cui l’attacco a Caracas e le dichiarazioni di Donald Trump sul Venezuela. L’evento ha sottolineato l’urgenza di evitare un conflitto globale, ribadendo il valore della pace e della giustizia internazionale.

La pioggia non ha fermato il bisogno di far sentire la propria voce di fronte allo scoppio delle ennesime bombe, questa volta in Sud America: circa un centinaio di persone, ombrelli aperti e impermeabili al vento, hanno partecipato al presidio organizzato dalla Rete delle realtà associative senesi per la pace e la giustizia in piazza Tolomei dopo l' attacco americano a Caracas e la rivendicazione da parte di Donald Trump del sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro. "E' inammissibile e inaccettabile l'aggressione verso uno Stato sovrano da parte del presidente Trump, una violazione del diritto internazionale in cui viene calpestato l'articolo uno della Carta dell'Onu, quello dell'autodeterminazione dei popoli - spiega la segretaria provinciale della Cgil Alice D'Ercole -.

Marea umana per la pace. In 2.500 contro le guerre: "Costruire la fiducia" - Il serpentone imbandierato è partito dal Novi Sad ed è arrivato in piazza Roma "Non rassegniamoci ai conflitti: ciascuno di noi può fare la differenza" . msn.com

Pace: Emergency lancia “Irresponsabili”, una nuova campagna per far sentire la voce di chi ripudia la guerra - “Incivili, fanatici, irresponsabili”: questi sono solo alcuni dei termini utilizzati per descrivere le migliaia di persone che hanno partecipato alle tante manifestazioni per i diritti e per la pace d ... agensir.it

IMPERIA, “UN’ORA IN SILENZIO PER LA PACE”: MANIFESTAZIONE CONTRO L’ATTACCO USA AL VENEZUELA. LE POSIZIONI DI PD E RIFONDAZIONE - facebook.com facebook

La manifestazione si inserisce nel solco della 59ª Giornata mondiale della pace, che la Chiesa celebra ogni anno il 1° gennaio, ed è ispirata dal messaggio di Papa Leone XIV dal titolo “La pace sia con tutti voi. x.com

