Mandorlo in Fiore panifici aperti anche la domenica | firmata l’ordinanza

Durante la settimana del Mandorlo in Fiore, i panifici di Agrigento avranno la possibilità di rimanere aperti anche la domenica, secondo quanto stabilito dall’ordinanza firmata recentemente. Questa decisione permette ai commercianti di ampliare gli orari di apertura e ai visitatori di usufruire di servizi aggiuntivi durante l’evento. La misura riguarda tutti i panifici presenti nel territorio comunale.

Deroga alle chiusure dell’8 e del 15 marzo durante la festa. Il provvedimento accoglie la richiesta di Assopanificatori per garantire il servizio nei giorni di maggiore afflusso in città Nella settimana del Mandorlo in Fiore i panifici di Agrigento potranno restare aperti anche la domenica. Il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un’ordinanza che consente la deroga alle chiusure previste dalla normativa regionale nei giorni dell’8 e del 15 marzo in coincidenza con le due domeniche centrali della manifestazione. Il provvedimento è stato adottato in occasione della 78esima edizione della festa, in programma dal 7 al 15 marzo, che ogni anno richiama in città migliaia di visitatori. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

