Qui è un incubo ma la Farnesina… L’appello dell’italiano a Dubai sotto i missili

Un italiano a Dubai ha chiesto aiuto alla Farnesina, descrivendo la situazione come un incubo. Antonello Pierro, insieme alla compagna e alla figlia di 8 anni, si trova bloccato nella città mentre i missili continuano a volare e la tensione nella regione rimane elevata. La sua richiesta di assistenza è stata condivisa pubblicamente.

“La vacanza è diventata un incubo”. Antonello Pierro è bloccato a Dubai con la compagna e la figlia di 8 anni, mentre la tensione nell’area resta altissima. “Siamo rinchiusi in albergo da venerdì”, racconta, e i sistemi di alert non aiutano: “ci dicono di stare al chiuso e non vicino alle finestre”. Peccato che, lì, le vetrate siano ovunque. La paura, dice, è concreta e quotidiana. “Mia figlia ha dovuto dormire nel corridoio”. E quando suona l’allarme la gente scende, ma senza veri ripari: “I palazzi qui non hanno rifugi come in Israele, quando suona l’alert si scende tutti giù ma non c’è nulla, nemmeno il basement”. Fuori, intanto, si parla di detriti e bagliori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

I turisti rimasti in trappola nel Golfo: Siamo tantissimi, qui è un incuboTra gli effetti collaterali della nuova crisi mediorientale ci sono i contrattacchi dell’ Iran su altri Paesi del Golfo come Emirati Arabi, Qatar e Bahrain. In particolare i missili hanno colpito Duba ... quotidiano.net

Libano, bombe e paura: oltre 20mila sfollati e la popolazione che vive «un incubo infinto»I raid israeliani tra l’1 e il 2 marzo hanno colpito i quartieri meridionali di Beirut, la valle della Bekaa e il Sud del Paese, scatenando un nuovo esodo. Le strade sono paralizzate, oltre 50 i villa ... vita.it

