A Dubai, esplosioni e fiamme hanno causato paura tra i residenti. Un manager anconetano ha riferito di aver udito missili passare sopra la testa, precisando che da quando l’Iran ha risposto all’attacco israeliano e americano, ogni due ore si sentono passare missili diretti verso Abu Dhabi, dove si trova una base statunitense. La situazione ha portato a una forte sensazione di allerta nella città.

"Da quando l’Iran ha risposto all’attacco israeliano e americano ogni due ore sentiamo passare sulle nostre teste i missili indirizzati verso Abu Dhabi dove c’è una base degli States. Poi i boati in lontananza. Adesso siamo chiusi in casa e al momento la situazione sembra tranquilla". Parole del 29enne anconetano Piero Martellini che da alcuni anni vive a Dubai dove lavora per un’azienda americana. Da un giorno all’altro la tranquilla vita negli Emirati si è trasformata: occhi alzati verso il cielo per vedere se arrivano missili e restrizioni rispetto alla quotidianità. "Paura? Per il momento no. Oggi pomeriggio (ieri, ndr) tanta gente era in giro nelle strade, faceva shopping, andava a pranzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosioni, fiamme e paura a Dubai. Il racconto di un manager anconetano: "I missili ci passano sopra la testa"

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Leggi anche: BigMama bloccata a Dubai: "Sento i missili sulla testa, ho paura"

Altri aggiornamenti su Esplosioni.

Temi più discussi: Esplosioni, fiamme e paura a Dubai. Il racconto di un manager anconetano: I missili ci passano sopra la testa; Roma, incendio alla Romanina: carrozzeria in fiamme, il titolare cerca di spegnere il fuoco e si ustiona; Francia, paura su un aereo Air France: guasto ai motori e rogo in volo; Esplosione in un capannone, 64enne in ospedale.

Esplosioni a Dubai, l’allenatore di Cuneo Volley Matteo Battocchio racconta: Abbiamo visto la contraerea in azioneAllarme missilistico in serata: Siamo scesi tutti di corsa. Nel pomeriggio le esplosioni a Kite Beach, la fuga dalla Palma e le fiamme davanti ad un hotel ... targatocn.it

Missile colpisce Palm Jumeirah, hotel in fiamme. Crosetto e BigMama bloccati a DubaiCaos in Medio Oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran che ha replicato con una controffensiva. Chiuso lo stretto di Hormuz. Secondo la Mezzaluna Rossa, oltre 200 persone ... livesicilia.it

Mi ritrovo a guardare immagini di fumo, esplosioni, guerra. Un posto dopo l’altro. Una notizia dopo l’altra. E a un certo punto non capisco più niente. Confondo i luoghi, confondo i motivi, confondo le versioni. La cosa che mi spaventa di più è l’abitudine. Il rischi facebook

Una forte esplosione è stata avvertita a Dubai, sull'isola artificiale di The Palm, da dove è stata vista una colonna di fumo levarsi dalla città. Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell'hotel Fairmont. Quattro persone sono rimaste ferite. Le esplosioni son x.com