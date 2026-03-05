Mamma organizzava party a sfondo sessuale per minori e si divertita a istigare stupri per guardare

Una donna di 51 anni è accusata di aver organizzato feste con alcol e preservativi per minori di 14 e 15 anni, istigando anche rapporti sessuali non consensuali. Secondo i pubblici ministeri della California, la donna, nota come

Secondo i pubblici ministeri della California, che avevano ribattezzato la 51enne "party mom", la donna aveva preso l'abitudine di organizzare feste a base di alcol per ragazzini di 14 e 15 anni offrendo loro anche preservativi e incitandoli a rapporti sessuali, in molti casi non consenzienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Adesca minore con un falso profilo, si fa mandare foto-video a sfondo sessuale e minaccia di svelarli: condannatoUn 30enne foggiano è stato condannato dalla quinta sezione penale del Tribunale di Palermo a 6 anni di reclusione per pedopornografia minorile e...

Ddl stupri, ok in Senato a testo Bongiorno con 12 sì e 10 no, via la parola "consenso", ma pene fino a 13 anni per violenza sessualeVia la parola "consenso" che aveva suscitato grandi polemiche già a novembre, restano le locuzioni "dissenso" e "contraria alla volontà della...