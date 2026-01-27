Ddl stupri ok in Senato a testo Bongiorno con 12 sì e 10 no via la parola consenso ma pene fino a 13 anni per violenza sessuale
Il Ddl sui reati sessuali ha ottenuto l’approvazione in Senato con 12 voti favorevoli. Il testo, noto come Bongiorno, prevede pene fino a 13 anni per violenza sessuale e ha eliminato la parola
Via la parola "consenso" che aveva suscitato grandi polemiche già a novembre, restano le locuzioni "dissenso" e "contraria alla volontà della persona" Ok al Ddl stupri in Commissione Giustizia al Senato. È stato approvato un nuovo testo proposto dalla relatrice leghista Giulia Bongiorno con 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ddl stupri, sì al testo Bongiorno (senza la parola "consenso"): pene fino a 13 anni. «Chi critica non lo ha letto». Il Pd: «Inaccettabile»
La discussione sul Ddl stupri prosegue, con l’approvazione del testo Bongiorno che esclude la parola
Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anni
La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine
La proposta di Bongiorno è testo base del ddl stupri, ok in Commissione al SenatoPresentata in commissione Giustizia del Senato. L'esponente della Lega: 'Il mio testo è stato distorto, c'è presunzione di dissenso' (ANSA) ... ansa.it
Ddl stupri, ok al nuovo testo di Giulia Bongiorno. Pene più alte per la violenza sessuale, è polemica: «Così cade il patto Meloni-Schlein»Il testo base su cui ora iniziano i lavori della commissione Giustizia al Senato prevede pene più severe in caso di violenza sessuale. Via il concetto di «consenso libero e attuale», cambiato con quel ... open.online
Ddl stupri, ok in Senato alla proposta Bongiorno. È il nuovo testo base: via la parola “consenso” x.com
"Non è una banalità terminologica, ma una scelta politica". È netta la presa di posizione delle sezioni ferraresi di Alleanza Verdi Sinistra, Possibile, Coalizione Civica e La Comune contro la modifica al Ddl stupri proposta dalla senatrice leghista Giulia Bongior - facebook.com facebook
