Ddl stupri ok in Senato a testo Bongiorno con 12 sì e 10 no via la parola consenso ma pene fino a 13 anni per violenza sessuale

Il Ddl sui reati sessuali ha ottenuto l’approvazione in Senato con 12 voti favorevoli. Il testo, noto come Bongiorno, prevede pene fino a 13 anni per violenza sessuale e ha eliminato la parola

Via la parola "consenso" che aveva suscitato grandi polemiche già a novembre, restano le locuzioni "dissenso" e "contraria alla volontà della persona" Ok al Ddl stupri in Commissione Giustizia al Senato. È stato approvato un nuovo testo proposto dalla relatrice leghista Giulia Bongiorno con 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

