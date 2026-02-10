Adesca minore con un falso profilo si fa mandare foto-video a sfondo sessuale e minaccia di svelarli | condannato

Un uomo di 30 anni di Foggia è stato condannato a sei anni di carcere dal Tribunale di Palermo. Aveva creato un falso profilo online per adescare una minore, chiedendole foto e video sessuali e minacciandola di divulgarli. La polizia ha dimostrato le sue responsabilità, portando alla condanna per pedopornografia e tentata violenza privata.

Un 30enne foggiano è stato condannato dalla quinta sezione penale del Tribunale di Palermo a 6 anni di reclusione per pedopornografia minorile e tentata violenza privata.A dare la notizia della condanna è l'agenzia di stampa LaPresse. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri della sezione Cyber.

