Maltrattamenti e violenze sessuali su due donne ricoverate alla rsa di Parabiago | arrestato infermiere
Parabiago (Milano), 23 dicembre 2025 – Maltrattamenti e violenza sessuale da parte di un operatore della Rsa, emersi dopo indagini durante due mesi all'interno di una casa di riposo di Parabiago Nella mattinata di oggi, 23 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Legnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio nei confronti di un cittadino di origini peruviane, 46enne, residente in Parabiago, per maltrattamenti e violenza sessuale commessi nei confronti di alcuni ospiti di una rsa operativa nel territorio parabiaghese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
