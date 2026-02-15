Roma | picchia e maltratta la moglie arrestato 46enne

A Roma, un uomo di 46 anni è stato arrestato la scorsa notte nel quartiere Tor Bella Monaca, dopo aver colpito e picchiato la moglie. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata di emergenza da parte di un vicino, che aveva ascoltato rumori di urla e schiaffi provenienti dall’appartamento. Quando sono arrivati, hanno trovato la donna con evidenti segni di percosse e hanno fermato l’uomo sul posto.

La scorsa notte, nel quartiere Tor Bella Monaca di Roma, i Carabinieri hanno effettuato un arresto in flagranza di reato nei confronti di un cittadino italiano di 46 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. Intervento dei Carabinieri dopo una richiesta d'aiuto. In particolare, i militari sono intervenuti presso un'abitazione situata in via Bagaladi, dopo aver ricevuto una richiesta d'aiuto al numero di emergenza 112, proveniente dalla moglie dell'uomo. La donna ha riferito ai Carabinieri di essere stata vittima di violente percosse poco prima dell'intervento.