Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 29 gennaio | le regioni a rischio

Domani, giovedì 29 gennaio, molte regioni italiane si preparano a fronteggiare un’ennesima ondata di maltempo. La Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con un’allerta arancione sulla Sardegna e quella gialla in altre nove regioni. Temporali e rischio idrogeologico sono in agguato, e le autorità invitano alla massima attenzione.

La Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo arancione domani giovedì 29 gennaio sulla Sardegna e allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su nove regioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Maltempo Italia Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 7 gennaio: le regioni a rischio Per domani, mercoledì 7 gennaio 2026, la Protezione Civile ha emesso allerte meteo di livello arancione e giallo per alcune regioni italiane, a causa di temporali previsti. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 22 gennaio 2026: le regioni a rischio Per giovedì 22 gennaio 2026, il maltempo interesserà diverse regioni del Centro-Sud, con allerte di colore arancione e giallo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Maltempo Italia Argomenti discussi: Maltempo, allerta meteo da arancione a gialla in quasi tutta Italia: regioni a rischio; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, allerta arancione nel palermitano: a Carini scuole chiuse; Maltempo nel Palermitano, scatta l'allerta meteo arancione: vento e temporali in arrivo. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 29 gennaio: le regioni a rischioLa Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo arancione domani giovedì 29 gennaio ... fanpage.it Maltempo sull’Italia: piogge intense in Toscana, neve in Piemonte e allerta meteo in molte regioniIl maltempo continua a colpire l’Italia: neve anche a bassa quota sul Torinese, dove il rischio valanghe ha portato alla chiusura del tunnel di Tenda ... fanpage.it Maltempo nel Lazio: allerta gialla della Protezione Civile - facebook.com facebook Maltempo, allerta gialla per la Sardegna: cosa aspettarsi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.