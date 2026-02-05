Dimarco Inter l’esterno vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaio
Marco Dimarco vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio. L’esterno dell’Inter ha ricevuto il riconoscimento dopo aver dimostrato grande continuità e determinazione nelle ultime settimane. La società e i tifosi sono felici per questo risultato, che premia il suo impegno in campo.
Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il calcio italiano celebra uno dei suoi protagonisti più iconici. Il prestigioso premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaio 2026 è stato ufficialmente assegnato a Federico Dimarco, l’esterno sinistro dell’Inter dotato di un cross vellutato e di un senso dell’appartenenza fuori dal comune. Questo riconoscimento sottolinea l’incredibile stato di forma del laterale milanese, diventato ormai un pilastro insostituibile nello scacchiere tattico dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month, il comunicato ufficiale
Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha vinto il premio come miglior giocatore di gennaio in Serie A.
