Dimarco Inter l’esterno vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaio

Marco Dimarco vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio. L’esterno dell’Inter ha ricevuto il riconoscimento dopo aver dimostrato grande continuità e determinazione nelle ultime settimane. La società e i tifosi sono felici per questo risultato, che premia il suo impegno in campo.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.