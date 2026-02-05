Dimarco Inter l’esterno vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaio

Da internews24.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Dimarco vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di gennaio. L’esterno dell’Inter ha ricevuto il riconoscimento dopo aver dimostrato grande continuità e determinazione nelle ultime settimane. La società e i tifosi sono felici per questo risultato, che premia il suo impegno in campo.

Inter News 24 . Segui le ultimissime. Il calcio italiano celebra uno dei suoi protagonisti più iconici. Il prestigioso premio  EA SPORTS FC Player Of The Month  per il mese di  gennaio 2026  è stato ufficialmente assegnato a  Federico Dimarco, l’esterno sinistro dell’Inter dotato di un cross vellutato e di un senso dell’appartenenza fuori dal comune. Questo riconoscimento sottolinea l’incredibile stato di forma del laterale milanese, diventato ormai un pilastro insostituibile nello scacchiere tattico dei  nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

dimarco inter l8217esterno vince il premio ea sports fc player of the month160per il mese di160gennaio

© Internews24.com - Dimarco Inter, l’esterno vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di gennaio

Approfondimenti su Dimarco Inter

Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month, il comunicato ufficiale

Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha vinto il premio come miglior giocatore di gennaio in Serie A.

EA FC 26 La Carta Player Of The Month Di Claudia Pina E’ Trapelata Sul Web

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dimarco Inter

Argomenti discussi: Dimarco, numeri da top assoluto: con Chivu l'esterno è rinato; Il fattore D: Dimarco e Diouf stendono il Borussia Dortmund 2-0; Dimarco illumina, Diouf chiude: le stats di Borussia Dortmund-Inter; Insofferente con Inzaghi, determinante per Chivu: l’Inter non può più fare a meno di Dimarco.

Inter, Dimarco: Che emozione la fascia da capitano. Come sto? Ho ritrovato la serenitàL'esterno dell'Inter Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 in casa del Borussia Dortmund. Le sue parole:. tuttomercatoweb.com

Dimarco: Sul 2-0 credevamo agli ottavi, ce lo dicevano dalla panchina. Chivu esalta tre dell'InterL'esterno nerazzurro racconta i momenti finali del match di Champions e il tecnico non risponde su Mourinho ai playoff: Penso a Nicola ... tuttosport.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.