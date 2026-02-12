Cosa ha detto Francesca Albanese e perché la frase sul nemico comune viene associata a Israele

La relatrice speciale dell’ONU Francesca Albanese ha suscitato molte polemiche con una frase su Israele. Durante un suo intervento, ha detto che il Paese rappresenta «il nemico comune dell’umanità». La dichiarazione ha scatenato reazioni e molte critiche, portando il discorso su un fronte acceso. Albanese non ha ancora chiarito le sue parole, ma il tono forte ha fatto discutere in tutto il mondo.

La relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi Francesca Albanese è stata accusata di aver definito Israele «il nemico comune dell’umanità». La citazione, riportata tra virgolette come se fosse testuale e collegata a un suo intervento del 7 febbraio 2026, è stata rilanciata dalla deputata francese Caroline Yadan e ripresa nel confronto politico all’Assemblea nazionale francese. Poco dopo, il ministro Jean-Noël Barrot ha quindi chiesto la revoca dell’incarico come relatrice speciale ONU parlando di dichiarazioni inaccettabili. Ma è davvero questa la frase pronunciata? Per rispondere occorre tornare al video integrale del suo intervento e leggere con attenzione le parole utilizzate.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Francesca Albanese

La Francia ha chiesto ufficialmente all’Onu di escludere Francesca Albanese, consulente speciale delle Nazioni Unite, dalle sue funzioni.

Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Francesca Albanese

Argomenti discussi: Israele, le parole di Francesca Albanese aprono un caso diplomatico e politico; Che cosa ha detto Francesca Albanese per doversi dimettere; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice Onu; Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi.

Francesca Albanese respinge le accuse della Francia: che cosa ha detto davvero la relatrice dell'OnuIl governo francese ne chiede le dimissioni accusandola di aver definito Israele nemico dell'umanità, Albanese respinge le accuse e pubblica il video integrale del suo discorso ... tg.la7.it

Cosa ha detto Francesca Albanese e perché la frase sul «nemico comune» viene associata a IsraeleL'intero discorso risulta costruito su accuse dirette a Israele e al «sistema» che lo sostiene. open.online

La nostra politica estera è distopica. Tajani, celebre per aver sostenuto che il “diritto internazionale vale fino a un certo punto” accusa Francesca Albanese di “inadeguatezza”. Si dice patriota, ma non difende una cittadina italiana sanzionata da USA perché pa x.com

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese, a seguito di dichiarazioni da lei rilasciate durante una conferenza, che avrebbero preso di m - facebook.com facebook