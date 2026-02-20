Servizio idrico l' appello del sindaco di Casoli Tiberini | Non basta cambiare le sigle i cittadini chiedono acqua e continuità del servizio

Si fa portavoce delle istanze dei cittadini il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, nel dibattito sulla riorganizzazione del servizio idrico in Abruzzo. Un'opinione, quella espressa dal primo cittadino, rispondente alle esigenze degli abruzzesi: “Non basta cambiare le sigle, i cittadini chiedono acqua e continuità del servizio”. Nel vivace dibattito, Tiberini mette in luce i disservizi quotidiani per gli utenti: “In Abruzzo – sottolinea– ci sono ambiti in cui si perde oltre il 60-70% dell’acqua immessa in rete. Si tratta di numeri che non possono lasciare indifferenti, soprattutto mentre le famiglie continuano a pagare bollette puntuali e sempre più pesanti”.🔗 Leggi su Chietitoday.it

