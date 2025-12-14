Ballando con le Stelle le pagelle della Semifinale | Barbara D’Urso vuole vincere la febbre penalizza Andrea Delogu Paolo Belli certezza ma non sorpresa

La Semifinale di “Ballando con le Stelle” ha visto otto coppie affrontarsi in una sfida ricca di emozioni e colpi di scena. Tra desideri di vittoria e difficoltà fisiche, i concorrenti hanno dato il massimo. Ecco le pagelle aggiornate di questa fase decisiva, con commenti su performance, tensioni e aspettative per la finale.

La Semifinale di “Ballando con le Stelle” si è aperta con otto coppie ancora in gara e si è chiusa con lo stesso esatto numero di coppie pronte a contendersi la vittoria finale. Tra una settimana una di loro probabilmente si vedrà preclusa questa possibilità dopo un solo ballo, quello dello spareggio di inizio puntata. Ad affrontarlo saranno Martina Colombari con Luca Favilla, Paolo Belli con Anastasia Kuzmina e Rosa Chemical con Erica Martinelli. Sono queste tre, infatti, le coppie uscite come perdenti dalle sfide a due che si sono svolte nell’ultima parte della Semifinale di ieri sera, sabato 13 dicembre, dopo che Barbara D’Urso e Andrea Delogu avevano già ottenuto l’accesso diretto in finale grazie all’esito combinato dei voti in studio (giuria e tesoretti) e di quelli da casa per il ballo di puntata. Ilfattoquotidiano.it

Ballando, pagelle semifinale: Carolyn Smith sbrocca (5). Barbara D'Urso e Andrea Delogu in finale (9), Martina Colombari? Che ingiustizia (7) - Ballando con le Stelle i avvia alla sua ultima settimana, in attesa della finale di sabato 20 dicembre 2025. msn.com