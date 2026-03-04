Da domani 5 marzo arriva nei cinema italiani il nuovo film diretto da Maggie Gyllenhaal, che ha dichiarato di aver dovuto eliminare alcune scene di violenza considerate insostenibili. La pellicola si distingue per un forte contenuto drammatico e violento, anche se alcuni passaggi sono stati rimossi in seguito alle proiezioni di prova e alle indicazioni dello studio.

Da domani 5 marzo nei cinema italiani la nuova fatica da regista di Maggie Gyllenhaal, che promette un alto tasso tasso di dramma e violenza nonostante i tagli imposti dallo studio dopo le proiezioni di prova. Frankenstein che lecca il vomito dalla nuca della mostruosa sposa è sembrato "un po' troppo" ai dirigenti di Warner Bros. Maggie Gyllenhaal, che del film è regista e mente ideatrice, concorda, ma mette in guarda gli spettatori che da domani 5 marzo si recheranno al cinema a vedere il suo La Sposa!. Violenza e stupri saranno parte integrante del film, interpretato dalle star Jessie Buckley e Christian Bale, che rilegge in chiave moderna e femminista il classico di James Whale del 1935 La moglie di Frankenstein. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

