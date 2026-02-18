We will rock you alla ChorusLife Arena | Spettacolo ambientato nel futuro che parla al presente

Il gruppo musicale We Will Rock You si esibirà alla ChorusLife Arena, portando uno spettacolo ambientato nel futuro che cattura l’attenzione del pubblico. La produzione non narra le gesta dei Queen o di Freddie Mercury, ma crea un racconto ambientato in un’epoca futura, tuttavia capace di rispecchiare le sfide di oggi. Sul palco, si mescolano effetti speciali e scenografie innovative, creando un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

“Questo spettacolo non racconta la storia dei Queen e nemmeno di Freddie Mercury, ma una vicenda completamente immersa nel futuro in grado di dare molti spunti di riflessione sul presente”. Così l’attore e cantante Davide Bonafini e la chitarrista Federica Pellegrinelli illustrano il musical “We will rock you”, in scena alla ChorusLife Arena sabato 21 febbraio alle 21. Dopo il successo delle passate stagioni, questo lavoro viene riproposto con un’energia rinnovata, pronto a far vivere al pubblico un’esperienza coinvolgente e più attuale che mai. Diretto da Michaela Berlini, vede sul palco un cast di 16 artisti e una band di sei elementi che suonerà rigorosamente dal vivo i più grandi successi dei Queen come colonna sonora dell’esibizione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

