Accusato di un omicidio compiuto nel 1990 confermata la condanna a 30 anni

Da lecceprima.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, la corte d’appello ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Giovanni De Tommasi, ritenuto responsabile dell’omicidio di Giuseppe Pagano, avvenuto nel 1990. La sentenza si basa sulle risultanze investigative e processuali che hanno attribuito a De Tommasi il ruolo di mandante nel delitto avvenuto nelle campagne di Tuturano, nel Brindisino.

LECCE – Confermata in appello la condanna a trent’anni di reclusione per Giovanni De Tommasi, 63 anni, di Campi Salentina, ritenuto il mandante dell’omicidio di Giuseppe Pagano, il giovane di Copertino ucciso a colpi d’arma da fuoco nelle campagne di Tuturano, nel Brindisino, nel giugno del 1990. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

