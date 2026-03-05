Si svolge una conferenza dedicata al Maestro di Mezzana, focalizzata sui misteri e le opere del pittore. Durante l’evento si parlerà del Trittico e della sua composizione, analizzando le immagini e le parole associate. L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per approfondire i dettagli di questa figura artistica e le sue creazioni, senza tralasciare gli aspetti ancora avvolti nel mistero.

La felicità delle immagini, il peso delle parole. Il Trittico del Maestro di Mezzana e il suo irrisolto segreto. E’ l’evocativo titolo di una conferenza di Diana Toccafondi, da non perdere per gli appassionati d’arte e di storia pratese, per chi sa distinguere e apprezzare competenza e rigore scientifico, accompagnate da una non comune capacità divulgativa. L’appuntamento è sabato alle 15.30 a Palazzo Pretorio con la rassegna Musei in Dialogo, in collaborazione con il Museo dell’Opera del Duomo: Toccafondi, già soprintendente regionale dei beni archivistici e consulente del ministero della Cultura, parlerà del Maestro di Mezzana, il pittore pratese del Trecento la cui vita è ancora avvolta nel mistero, a partire dalla sua identità, ma intorno al quale negli ultimi decenni è cresciuto l’interesse degli storici dell’arte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Maestro di Mezzana. I misteri, le opere una conferenza. E una grande occasione

