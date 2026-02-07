Le elezioni anticipate in Giappone sono un’occasione per il partito di governo di riprendere il controllo della scena politica. La leadership della leader del partito ha guadagnato molta popolarità e potrebbe permettere al partito di tornare a dominare la scena nazionale, come accadeva per sette decenni. La sfida ora è raccogliere i voti e consolidare la posizione, con il rischio di un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri politici del paese.

Per tornare a dominare la politica nazionale, come era stato per 70 anni, sfruttando l'inaspettata popolarità della sua leader Le elezioni legislative che si tengono domenica in Giappone sono una scommessa per la prima ministra Sanae Takaichi, che governa da circa tre mesi. A metà gennaio aveva sciolto la camera bassa del parlamento, dove la coalizione di governo era rimasta con una maggioranza risicata, e ora spera di capitalizzare sulla sua grande popolarità per ottenerne una più solida. Secondo i sondaggi ha buone probabilità di riuscirci. Il voto riguarda solo la camera dei rappresentanti, e serve a rinnovare i suoi 465 seggi con un sistema che è metà maggioritario e metà proporzionale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le elezioni anticipate sono una grande occasione per il partito di governo in Giappone

Giappone Elezioni

Il Giappone si prepara alle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti, previste per l'8 febbraio, indette dalla prima ministra Takaichi Sanae.

Il Giappone si prepara a nuove elezioni anticipate, con il primo ministro Sanae Takaichi che potrebbe decidere di sciogliere la Camera dei rappresentanti all'inizio della prossima sessione parlamentare.

Chi è Sanae Takaichi, la prima premier donna del Giappone

Giappone Elezioni

