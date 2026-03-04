Apple annuncia MacBook Neo il primo Mac economico | prezzo e quando arriva in Italia

Apple ha annunciato il lancio di MacBook Neo, un nuovo modello di portatile destinato a una fascia di prezzo più accessibile rispetto agli altri prodotti della linea. La presentazione è avvenuta recentemente e il dispositivo sarà disponibile anche in Italia a breve. La società ha comunicato i dettagli sul prezzo e sulla data di uscita.

Apple ha ufficialmente presentato MacBook Neo, il primo Mac portatile che si rivolge a una fascia di prezzo inferiore rispetto agli altri prodotti della linea. Alimentato dal chip A18 Pro e ottimizzato per Apple Intelligence, unisce un design minimale e colorato a prestazioni elevate. Già preordinabile, sarà disponibile in Italia a partire dall'11 marzo.