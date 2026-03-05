Sal Da Vinci si esibisce con un brano che utilizza i temi più classici del romanticismo, come

Ma quale colonna per la camorra, la canzone del vincitore di Sanremo è alla fine un gioco riuscito su un luogo comune. L'hanno adottato tutti, e tutti fanno coreografie e meme ironici. Anzi, "Io e te per sempre" è perlomeno una dichiarazione di intenti iniziale Elogio della musica passionale. Sal Da Vinci e la grammatica del “sì” a Sanremo Ha vinto il sì, per ora. Sal Da Vinci alla guida del paese, De Martino nuovo ayatollah D’accordo, nemmeno a me piace il romanticismo, e “io e te per sempre” è una di quelle frasi tanto suggestive, desiderabili, umane e auspicabili quanto sotto sotto pericolose e micidiali, una frase che è motore primario, cioè attiva desiderio e sofferenza, ma del resto così è l’amore romantico (quello basato sulla dote era ancora più osceno, ma perlomeno chiaro nei suoi intenti). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo

Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!Sono napoletano, ho quasi quaranta anni e sono single e di sinistra (non quella del PD).

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"La canzone che sta conquistando il pubblico al Festival di Sanremo 2026 è un omaggio alla donna della sua vita.

