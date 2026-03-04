Un uomo napoletano, di quasi quaranta anni, con idee di sinistra diverse dal PD e single, ha recentemente espresso di non apprezzare la canzone di Sal Da Vinci. In un suo commento, ha sottolineato di essere stanco delle reazioni intolleranti che spesso accompagnano i giudizi musicali. La sua opinione ha suscitato reazioni di vario tipo sui social network.

Sono napoletano, ho quasi quaranta anni e sono single e di sinistra (non quella del PD). E non mi riconosco nello stereotipo del napoletano visto dagli altri: adoro De André, Lucio Dalla, ma anche i Radiohead, i Muse etc.Sal Da Vinci vince Sanremo e io mi ritrovo la bacheca dei social piena di gente che lo osanna o che lo disprezza. Il patriarcato – urlano. Il testo è medievale! Istintivamente la sua musica, il testo, il tema, tutto il suo messaggio non fa per me, semplicemente non mi piace. Indubbiamente è un cantante eccellente, si sa muovere sul palco, scandisce bene le parole, si presenta in modo pulito, forse sa emozionare (di certo non me). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sono napoletano e non mi piace la canzone di Sal Da Vinci. Ma basta coi commenti intolleranti!

