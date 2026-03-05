Ma è davvero finita tra Diego e Giulia? E cosa succede tra Diego e Caterina? Intanto c' è un nuovo caso per Don Matteo 15

Dopo la pausa per Sanremo, ricomincia a battere il cuore di Spoleto. Su Rai 1 le nuove storie del prete investigatore e della sua sgangherata famiglia allargata Dopo la pausa della settimana scorsa per il Festival di Sanremo, Don Matteo 15 torna stasera con un episodio che ha tutta l’aria di essere uno snodo fondamentale per le vicende di questa quindicesima stagione. I fili narrativi tenuti in sospeso per settimane cominciano finalmente a stringersi, le relazioni si fanno più intense e qualche personaggio si troverà davanti a scelte che niente e nessuno potrà rimandare ancora. Spoleto, insomma, ribolle. Senza dimenticare la parte di crimini e misteri. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it

Federica Sabatini in Don Matteo 15: “Giulia sta vivendo una crisi e con Diego è andata in panico”È bastata una sola stagione per fare di Giulia Mezzanotte, magistralmente interpretata da Federica Sabatini, uno dei personaggi più...

