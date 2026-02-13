Don Matteo 15 Giulia e Diego in crisi | Vogliamo cose diverse Anticipazioni

Giulia e Diego si sono lasciati dopo aver capito di voler seguire strade diverse, una decisione presa dopo settimane di tensioni e incomprensioni che sono emerse anche nelle ultime scene della soap.

Nella puntata del 12 febbraio di Don Matteo 15 si parla di amore. Sarà perché siamo vicini a San Valentino, ma a Spoleto anche le coppie più consolidate entrano in crisi, come quella formata da Cecchini ed Elisa. Ma anche il Capitano e Giulia attraversano un momento difficile. I fan della serie sono in ansia. E per saperne di più dovranno aspettare giovedì 19 febbraio, ma ecco alcune anticipazioni. Don Matteo 15, il trionfo quasi scontato. Intanto, la puntata di Don Matteo 15, intitolata Il Bagatto, trasmessa su Rai 1 in prima serata il 12 febbraio, è stata un successo di ascolti. La serie con Raoul Bova nei panni di Don Massimo ha incollato al piccolo schermo 3. 🔗 Leggi su Dilei.it

L’attesa per la quarta puntata di Don Matteo 15 cresce.

Federica Sabatini torna protagonista in Don Matteo 15 nel ruolo di Giulia Mezzanotte.

"A volte i no sono un'opportunità... Forse più di un sì sbagliato." Il discorso necessario, e non solo per Giulia, di Don Massimo #DonMatteo15 x.com