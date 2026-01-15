Federica Sabatini in Don Matteo 15 | Giulia sta vivendo una crisi e con Diego è andata in panico
Federica Sabatini torna protagonista in Don Matteo 15 nel ruolo di Giulia Mezzanotte. Dopo una sola stagione, il personaggio ha conquistato il pubblico, affrontando una crisi personale e una situazione complessa con Diego. La sua interpretazione ha contribuito ad arricchire la narrazione della serie, affiancandosi a personaggi iconici come il Maresciallo Cecchini e Natalina, consolidando il successo della nuova stagione.
È bastata una sola stagione per fare di Giulia Mezzanotte, magistralmente interpretata da Federica Sabatini, uno dei personaggi più amati dal pubblico di Don Matteo, quasi al pari degli inossidabili Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guetta), Pippo (Francesco Scali) e naturalmente Don Massimo ( Raoul Bova ). Se nella passata stagione di Don Matteo la storia tra Giulia (che è la sorella di Don Massimo) e il Capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) ci ha lasciato tutti col fiato sospeso, nella quindicesima abbiamo ritrovato i due fare coppia, innamorati e felici. Ma la situazione non è così semplice. 🔗 Leggi su Dilei.it
