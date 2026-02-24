Lutto nell’imprenditoria monrealese | è deceduta a 52 anni Patrizia Ganci

Patrizia Ganci, nota imprenditrice locale, è deceduta improvvisamente a Verona all’età di 52 anni, lasciando un vuoto nel settore commerciale di Monreale. La causa della morte non è stata resa nota, ma la sua scomparsa ha suscitato dolore tra colleghi e clienti, che ricordano la sua dedizione e il successo dei suoi negozi. La notizia si è diffusa rapidamente tra chi l’aveva conosciuta e apprezzata. La sua assenza si farà sentire nelle prossime settimane.

© Monrealelive.it - Lutto nell’imprenditoria monrealese: è deceduta a 52 anni Patrizia Ganci

Il tessuto imprenditoriale di Palermo e Trapani perde una delle sue figure più stimate. Si è spenta prematuramente a Verona, all’età di 52 anni, Patrizia Ganci, nota titolare degli store Divani&Divani by Natuzzi. Nonostante la tenacia dimostrata nel combattere una lunga malattia e i tentativi di cura presso strutture specializzate del Nord Italia, la donna si è dovuta arrendere lo scorso 21 febbraio. Patrizia Ganci era molto più di una professionista affermata: era il pilastro di una famiglia profondamente legata alla storia economica del territorio. La sua scomparsa segue di pochi mesi quella del padre Marco, storico fondatore di “Arredamenti Ganci”, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Monreale e non solo. 🔗 Leggi su Monrealelive.it Lutto nel mondo dell'imprenditoria, morta a 52 anni Patrizia GanciPatrizia Ganci è deceduta a 52 anni a causa di un tumore che ha combattuto per mesi. Emozione per Davide Ganci: il giovane legale monrealese giura davanti a Sergio MattarellaDavide Ganci ha giurato davanti al presidente Sergio Mattarella, dopo aver superato l’esame di abilitazione forense.