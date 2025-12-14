Calcio in lutto | addio a Bruno Baveni colonna del Genoa

Il mondo del calcio genovese si commuove per la perdita di Bruno Baveni, figura di spicco del Genoa. A 85 anni, si spegne un ex centrocampista e allenatore, simbolo di una carriera ricca di passione e dedizione. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore della tifoseria e della comunità calcistica locale.

Lutto nel mondo del calcio genovese. All'età di 85 anni è morto Bruno Baveni, ex centrocampista con una lunga carriera anche come allenatore. Chi era Bruno BaveniNato a Sestri Levante nel 1939, Bruno Baveni ha vestito la maglia del Genoa dal 1959 al 1966 collezionando 168 presenze condite da 13. Genovatoday.it Sestri Levante: addio a Bruno Baveni, dai 'corsari' al Genoa al Milan dove vinse scudetto, Coppa Coppe e Coppa Campioni - Gloria sportiva sestrina, il grande ex calciatore avrebbe compiuto 86 anni il 15 dicembre, giorno dell'ultimo saluto a San Bartolomeo della Ginestra ... telenord.it

Lutto in Serie A, addio a una storica bandiera: tutti in lacrime - Un grave lutto colpisce il mondo della serie A e la notizia colpisce tutti. diregiovani.it

Lutto nel mondo del calcio | È morto a soli 28 anni, in un tragico incidente, Cristian Desi, attaccante catanese molto conosciuto nel panorama calcistico dilettantistico siciliano. La società Licata Calcio si stringe attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro ch - facebook.com facebook

© Genovatoday.it - Calcio in lutto: addio a Bruno Baveni, colonna del Genoa

GRAVE LUTTO NEL CALCIO ITALIANO: ADDIO AL GRANDE CALCIATORE E ALLENATORE BRUNO “MACISTE” BOLCHI

Video GRAVE LUTTO NEL CALCIO ITALIANO: ADDIO AL GRANDE CALCIATORE E ALLENATORE BRUNO “MACISTE” BOLCHI Video GRAVE LUTTO NEL CALCIO ITALIANO: ADDIO AL GRANDE CALCIATORE E ALLENATORE BRUNO “MACISTE” BOLCHI