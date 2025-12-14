Lutto nel mondo del calcio | addio a Bruno Baveni il saluto del Milan sui social

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Baveni, ex centrocampista del Milan. All'età di 85 anni, Baveni lascia un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi e della società rossonera, che ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social.

lutto nel mondo del calcio addio a bruno baveni il saluto del milan sui social

© Pianetamilan.it - Lutto nel mondo del calcio: addio a Bruno Baveni, il saluto del Milan sui social

L'ex centrocampista del Milan Bruno Baveni è scomparso all'età di 85 anni. Ecco l'ultimo saluto del club rossonero postato sui social. Pianetamilan.it

lutto mondo calcio addioLutto nel mondo del calcio, addio a Carmelo Miceli - Ricordiamo Carmelo Miceli, storico difensore del Lecce e padre di Mirko. bigodino.it

lutto mondo calcio addioLutto in Serie A, addio a una storica bandiera: tutti in lacrime - Un grave lutto colpisce il mondo della serie A e la notizia colpisce tutti. diregiovani.it

Lutto nel mondo del calcio: addio a Sinisa Mihajlovic

Video Lutto nel mondo del calcio: addio a Sinisa Mihajlovic