Lutto nel mondo del calcio | addio a Bruno Baveni il saluto del Milan sui social
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Bruno Baveni, ex centrocampista del Milan. All'età di 85 anni, Baveni lascia un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi e della società rossonera, che ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio sui social.
L'ex centrocampista del Milan Bruno Baveni è scomparso all'età di 85 anni. Ecco l'ultimo saluto del club rossonero postato sui social. Pianetamilan.it
Lutto nel mondo del calcio, addio a Carmelo Miceli - Ricordiamo Carmelo Miceli, storico difensore del Lecce e padre di Mirko. bigodino.it
Lutto in Serie A, addio a una storica bandiera: tutti in lacrime - Un grave lutto colpisce il mondo della serie A e la notizia colpisce tutti. diregiovani.it
Lutto nel mondo del calcio. Ieri, all'età di 85 anni (domani ne avrebbe compiuti 86) è morto Bruno Baveni, ex centrocampista con una lunga carriera anche come allenatore. Baveni ha vestito le maglie di Genoa, Milan, Savona, Trento e Sestri Levante. In rosso - facebook.com facebook
Si è spento a 71 anni l'avvocato Mariano Fiore: in lutto il mondo forense x.com
Lutto nel mondo del calcio: addio a Sinisa Mihajlovic