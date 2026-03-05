Il giornalismo pugliese piange la scomparsa di Christian Cesario, che lavorava come addetto stampa per il Taranto Calcio e la Joy Volley. La sua morte si è verificata ieri sera all’interno del Palazzetto dello Sport, lasciando un vuoto nel settore. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici, che ricordano la sua figura e il ruolo che ricopriva.

Il mondo del giornalismo è in lutto per la prematura scomparsa di Christian Cesario. Il tragico evento si è consumato nella serata di ieri all'interno del Palazzetto dello Sport di Gioia del Colle, dove il 33enne era impegnato come responsabile della comunicazione della Joy Volley, squadra di pallavolo militante in serie A3. La dinamica del decesso deve ancora essere chiarita del tutto, ma secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato un malore improvviso a colpire Cesario mentre stava consumando del cibo. I tentativi di soccorso si sono purtroppo rivelati inutili. Il ricordo delle società sportive Nato a Taranto, Cesario ricopriva anche il ruolo di addetto stampa per il Taranto calcio e per la New Taranto, società di futsal impegnata in Serie A2 Élite maschile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lutto nel giornalismo pugliese per la scomparsa di Christian Cesario: addetto stampa di Taranto Calcio e Joy Volley

Leggi anche: Taranto calcio: morto l’addetto stampa Christian Cesario, aveva 33 anni Stroncato da un malore mentre lavorava a Gioia del Colle per la squadra di volley

Leggi anche: Aggressione all’addetto stampa durante la gara: la dura condanna del Chieti calcio

Contenuti e approfondimenti su Christian Cesario.

Temi più discussi: Lutto nel giornalismo pugliese per la scomparsa di Christian Cesario: addetto stampa di Taranto Calcio e Joy Volley; Lutto nel mondo del giornalismo sportivo in Puglia, addio a Christian Cesario; Taranto, lutto nel mondo del giornalismo: è morto per un malore Christian Cesario; Giornalismo tarantino in lutto: è morto Christian Cesario.

Lutto nel giornalismo pugliese per la scomparsa di Christian Cesario: addetto stampa di Taranto Calcio e Joy VolleyIl mondo del giornalismo è in lutto per la prematura scomparsa di Christian Cesario. Il tragico evento si è consumato nella serata di ... msn.com

Taranto, lutto nel mondo del giornalismo: è morto per un malore Christian CesarioIl 33enne è deceduto a Gioia del Colle dove stava curando la comunicazione della Joy Volley, squadra di A3 maschile ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Non abbiamo parole, perché a 33 anni non si può morire così. Ci ha lasciato Christian Cesario, stimato collega di Taranto. Di fronte a tragedie del genere restano un rispettoso silenzio e un forte abbraccio alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Christian. facebook

Lutto nel mondo del giornalismo di Taranto: è morto per un malore Christian Cesario - News x.com