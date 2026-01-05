Aggressione all’addetto stampa durante la gara | la dura condanna del Chieti calcio

Il Chieti F.C. 1922 esprime ferma condanna per l’aggressione all’addetto stampa Kevin Petrella durante la partita contro la Forsempronese. La società ribadisce il suo impegno nel promuovere il rispetto e la sicurezza negli eventi sportivi, condannando ogni forma di violenza. La priorità rimane la tutela di tutte le persone coinvolte e il rispetto delle regole all’interno del contesto calcistico.

Il Chieti F.C. 1922 prende posizione con una nota durissima dopo quanto accaduto nel corso della gara contro la Forsempronese, condannando l’aggressione subita dal proprio addetto stampa Kevin Petrella.«Il Chieti F.C. 1922 condanna con fermezza l’aggressione subita dal nostro addetto stampa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

