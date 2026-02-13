Fermato in auto in città guidava senza aver mai preso la patente

Giovanni Ricci, 24 anni, è stato fermato ieri sera in via Roma mentre guidava un’auto senza aver mai conseguito la patente. L’uomo, già denunciato due anni fa per guida senza patente, è stato trovato alla guida di un veicolo di proprietà di un amico, senza documenti validi e con i dettagli dell’assicurazione falsificati. La polizia lo ha fermato durante un normale controllo, scoprendo subito che non possedeva alcuna patente e che aveva tentato di mascherare la sua identità con documenti falsi.

Tempo di lettura: 2 minuti Aveva già violato la legge meno di due anni fa, ma è stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente. Per questo un 29enne della provincia di Napoli è stato condannato con decreto penale dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento. Si tratta di Ciro I., nato a Pompei e residente a Boscoreale. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada per aver guidato senza aver mai conseguito la patente. L’episodio risale al 29 giugno 2025: secondo quanto ricostruito, il 29enne è stato fermato a Benevento, in via Posillipo, mentre era alla guida di una Smart Fortwo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

