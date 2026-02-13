Fermato in auto in città guidava senza aver mai preso la patente
Giovanni Ricci, 24 anni, è stato fermato ieri sera in via Roma mentre guidava un’auto senza aver mai conseguito la patente. L’uomo, già denunciato due anni fa per guida senza patente, è stato trovato alla guida di un veicolo di proprietà di un amico, senza documenti validi e con i dettagli dell’assicurazione falsificati. La polizia lo ha fermato durante un normale controllo, scoprendo subito che non possedeva alcuna patente e che aveva tentato di mascherare la sua identità con documenti falsi.
Tempo di lettura: 2 minuti Aveva già violato la legge meno di due anni fa, ma è stato nuovamente sorpreso alla guida senza patente. Per questo un 29enne della provincia di Napoli è stato condannato con decreto penale dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento. Si tratta di Ciro I., nato a Pompei e residente a Boscoreale. L’uomo è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada per aver guidato senza aver mai conseguito la patente. L’episodio risale al 29 giugno 2025: secondo quanto ricostruito, il 29enne è stato fermato a Benevento, in via Posillipo, mentre era alla guida di una Smart Fortwo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su fermato auto
Guidava (senza aver mai preso la patente) un'auto non assicurata: multa shock
La polizia locale delle Giudicarie ha fermato nei giorni scorsi un’auto a Tione, guidata da una donna proveniente da fuori regione.
L'uomo che guidava da oltre 30 anni senza aver mai preso la patente
Le migliori auto elettriche senza patente
Ultime notizie su fermato auto
Argomenti discussi: Fermato in auto a Borgo Pace: in casa aveva cocaina e bilancino, arrestato 51enne; La droga che viaggia con le calamite sotto le auto; Danneggia i tergicristalli delle auto in viale Rosselli a Como: fermato un 47enne svizzero; Auto rubata e fuga a folle velocità: arrestato dopo un lungo inseguimento nella notte.
Fermato in auto a Borgo Pace: in casa aveva cocaina e bilancino, arrestato 51enneControllo dei Carabinieri nel centro di Borgo Pace: dalla perquisizione dell’auto si arriva a quella domiciliare. In casa spuntano 40 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Arresto conv ... msn.com
Nervoso alla guida viene fermato per un controllo: in auto nascondeva cocaina e soldi, arrestato 44enneSQUINZANO (Lecce) - In giro per le strade di Squinzano alla vista dei militari tradisce un insolito nervosismo e viene fermato per un controllo che consente ... corrieresalentino.it
A Bettona di Assisi i Carabinieri hanno fermato alla guida un'auto condotta da un uomo di 21 anni che è stato perquisito e trovato in possesso di 4 involucri termosaldati contenenti circa 5 grammi di hashish, oltre alla somma in contanti di 220 euro, ritenuta ver - facebook.com facebook