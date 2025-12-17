Gas russo a Punta Marina | Non eravamo al corrente

Il sindaco e la giunta di Ravenna hanno dichiarato di non essere stati informati riguardo al rifornimento di gas russo tramite una nave che ha alimentato il rigassificatore offshore al lago di Punta Marina, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla comunicazione delle autorità locali su questa operazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Gas russo a Punta Marina: "Non eravamo al corrente" Il sindaco e la giunta di Ravenna "non erano al corrente" che una nave con gas russo avrebbe rifornito il rigassificatore offshore al lago di Punta Marina. Come avvenuto e confermato da Snam. Lo dice il primo cittadino Alessandro Barattoni rispondendo ieri in aula a un’interrogazione della capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi, che invece parla di una "bella dose di ipocrisia". La civica ricorda che l’autorizzazione alla nave rigassificatore di Snam è stato dato proprio per "liberarsi dalla dipendenza del gas russo". E il primo cittadino, in replica, rimarca che Snam e Comune "non comprano e non vendono gas, un ruolo svolto dagli shipper". Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Germania: «Un aereo russo ha sorvolato una fregata della Marina tedesca nel Mar Baltico. Vladimir Putin ci provoca» Leggi anche: Germania, ministro Pistorius contro "nemico inesistente" russo: "Aereo spia del Cremlino ha sorvolato fregata Marina tedesca nel Baltico" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Gas russo al rigassificatore di Ravenna. Il sindaco Il Comune era all'oscuro Gas russo al rigassificatore di Ravenna. Il sindaco: “Il Comune era all’oscuro” - Il Comune di Ravenna non era a conoscenza dell’arrivo di una nave carica di gas russo al rigassificatore di Punta Marina e la stessa Snam non è responsabile dell’acquisto e della vendita del gas per l ... ravennawebtv.it

Ravenna, gas russo al rigassificatore, il sindaco: “Non sapevamo” - Il sindaco e la giunta di Ravenna “non erano al corrente” che una nave con gas russo avrebbe rifornito il rigassificatore offshore al lago ... corriereromagna.it

Il punto sul vertice di Berlino sulla guerra russo-ucraina: le posizioni delle parti, i nodi da sciogliere. L'articolo di Pierluigi Mennitti ( @_alexanderplatz) x.com

Il punto sul vertice di Berlino sulla guerra russo-ucraina: le posizioni delle parti, i nodi da sciogliere. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.