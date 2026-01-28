Voragine sul lungomare il papà dei Giardini di Asia | Fate presto

Un grande buco si apre sul lungomare di Torrione. La voragine, larga almeno tre metri e profonda più di un metro, ha assorbito una parte della strada. I residenti e i passanti sono preoccupati. Il papà dei Giardini di Asia chiede interventi rapidi: “Fate presto”. La zona è diventata pericolosa e serve un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area.

Tempo di lettura: 2 minuti Quel tratto di Lungomare a Torrione, caduto a pezzi creando un vuoto, largo almeno tre e profondo di più, non è solo un luogo per passeggiare. Quel tratto di Lungomare dove ieri si è aperta una voragine era anche destinato a riempire seppur simbolicamente quel vuoto lasciato dalla scomparsa prematura di tante anime innocenti. Chi lo ha voluto e realizzato, Fabio Bassi oggi fa fatica da esprimere il suo rammarico, ma il dolore è scritto negli occhi del papà di Asia che nel 2022, in collaborazione con altri sostenitori privati, creò il giardino dedicato alla figlia, stroncata da una leucemia fulminante e agli amici del Mandorlo, ovvero un posto dove poter custodire il ricordo dei propri cari ed addolcire con il rumore del mare e lo sguardo sull'orizzonte e il tramonto un distacco avvenuto troppo velocemente.

