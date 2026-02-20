Mareggiate a Salerno | pezzi del pattinodromo in mare nuovi cedimenti vicino ai Giardini di Asia

Una forte mareggiata ha spinto detriti e pezzi del pattinodromo in mare, creando disagi lungo la costa di Salerno. Nei pressi dei Giardini di Asia, nuovi cedimenti hanno ampliato le preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Le onde alte e il vento sostenuto hanno aggravato la situazione, rendendo urgente un intervento di messa in sicurezza. La città si prepara a intervenire per limitare i danni e prevenire nuove criticità.

Il moto ondoso incessante e il vento forte stanno aggravando un quadro già fragile, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture costiere La violenta mareggiata che da giorni sferza la costa di Salerno continua a provocare danni e apprensione. Nelle ultime ore si registrano nuovi crolli lungo il lungomare cittadino, con conseguenze particolarmente gravi nel quartiere di Torrione. Qui la forza delle onde - come mostra la foto della pagina Facebook CDF Photography - ha strappato e trascinato in mare porzioni della pista del pattinodromo comunale, già messa a dura prova dalle precedenti ondate di maltempo.