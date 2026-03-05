Luna la cucciola di leopardo melanico che incanta il Safari Park di Pombia

Luna è una cucciola di leopardo melanico nata nel ottobre 2025 e attualmente ospite del Safari Park di Pombia. È il primo esemplare di questa specie nato nel parco dopo le nascite di Bagheera, Diana e Lilith avvenute la scorsa estate. La giovane leonessa ha attirato l’attenzione dei visitatori, che possono ammirarla nel suo habitat. Luna rappresenta una novità per il parco e i suoi ospiti.

AGI - Si chiama Luna ed è la nuova arrivata al Safari Park di Pombia (NO): nata nell'ottobre 2025, la cucciola di leopardo melanico è il primo esemplare nato nel parco dopo l'arrivo di Bagheera, Diana e Lilith la scorsa estate. Luna, nome scelto dai keeper per l'associazione frequente dell'esemplare alla notte, comune in diverse culture, simboleggia e incarna un importante traguardo per il progetto avviato dal Safari Park per la salvaguardia delle specie più vulnerabili. La nascita di Luna è stata caratterizzata da un momento delicato: nei primi giorni di vita la piccola non è stata riconosciuta dalla madre, una circostanza che può verificarsi anche in natura. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Luna, la cucciola di leopardo melanico che incanta il Safari Park di Pombia