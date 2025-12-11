Il centro di Attigliano si trasforma nel luna park di Babbo Natale | la magia sta per tornare

Ad Attigliano, il centro si trasforma nel luna park di Babbo Natale, riportando la magia natalizia tra luci, giochi e atmosfere incantate. Un evento che invita grandi e piccini a riscoprire lo spirito del Natale in un luogo dove il tempo sembra fermarsi e la magia prende vita.

La magia sta per tornare, ad Attigliano si “accende” il luna park di Babbo Natale. “C’è un luogo dove il tempo si ferma – dicono gli organizzatori dell’evento - e la magia del Natale diventa realtà”. Appuntamento nel centro storico di Attigliano dove “è ormai tutto pronto per la terza edizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

