L' ultima missione Christopher Miller chiarisce | Niente schermo verde non vuol dire niente VFX

Il co-regista del film tratto dal romanzo di Andy Weir ha spiegato che l’assenza di uno schermo verde non significa che non siano stati usati effetti visivi. Durante un’intervista, Miller ha chiarito come la tecnologia sia stata impiegata nel film con Ryan Gosling, sottolineando che la scelta di non usare certi elementi non ha impedito l’utilizzo di effetti digitali.

Il co-regista del film tratto dal romanzo di Andy Weir ha voluto spiegare come è stata utilizzata la tecnologia nell'atteso progetto con Ryan Gosling. Il regista Christopher Miller ha voluto chiarire alcune dichiarazioni riguardanti la produzione del film L'ultima missione - Project Hail Mary e l'uso degli effetti speciali. In una recente intervista, infatti, il filmmaker aveva rivelato che per realizzare l'adattamento del romanzo scritto da Andy Weir non erano stati utilizzati schermi verdi o blu, costruendo le scenografie e portando in vita Rocky, l'alieno incontrato dal protagonista, usando marionette ed espedienti di vario genere. Le spiegazioni del co-regista sull'uso della tecnologia Miller, che ha co-diretto L'Ultima Missione: Project Hail Mary insieme a Phil Lord, ha ora voluto chiarire le sue dichiarazioni sui social. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

