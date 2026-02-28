Amadeus ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha commentato la sua passione per l’Inter e ha espresso opinioni su alcuni calciatori. Ha sottolineato l’importanza di non dimenticare le qualità di Inzaghi e ha criticato chi si concentra su Barella e Thuram, affermando che così si dimostra una scarsa comprensione del calcio. La sua intervista tocca vari aspetti del mondo calcistico.

Inter News 24 Amadeus ha rilasciato un’intervista a Tuttosport nella quale ha parlato della sua amata Inter e non solo. Amadeus, uno dei presentatori più amati della televisione italiana e noto tifoso nerazzurro, fa il punto sul momento dell’Inter in questa intervista rilasciata a Tuttosport. L’ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE «Pur dispiacendomi, sono concentrato sul campionato. Probabilmente la Champions, che è chiaramente importantissima, avrebbe tolto molte energie psicofisiche. Oggi credo che l’Inter debba pensare quasi esclusivamente al cucirsi lo scudetto sulla maglia». L’AMARO IN BOCCA PER IL BODO GLIMT «Magari non hanno le individualità di spicco, ma il Bodo Glimt è una squadra forte, solida, lo ha dimostrato anche contro altre grandi d’Europa». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Amadeus: «Su Inzaghi non dobbiamo avere la memoria corta. Discutere Barella e Thuram vuol dire non capire niente di calcio»

