Gli avversari Il tecnico Palo Bianco mette in guardia i suoi | Gli apuani quando giocano in casa si trasformano Ci attende una partita tosta e complicata

Paolo Bianco, allenatore del Monza, ha sottolineato che i suoi avversari, la Carrarese, sono molto più aggressivi in casa. Ha avvertito i suoi giocatori che la partita sarà difficile e impegnativa, soprattutto perché la squadra ospite si trasforma durante le partite al proprio stadio. Bianco si mostra deciso, nonostante i risultati positivi della sua squadra. La sfida tra Monza e Carrarese si avvicina, e il tecnico è concentrato sulla preparazione.

E’ un Paolo Bianco (nella foto) disteso per i risultati che sta facendo il suo Monza ma anche molto determinato quello che ha parlato in conferenza stampa presentando il match contro la Carrarese. "Ci aspetta una partita tosta e complicata – ha dichiarato il tecnico pugliese – perché la Carrarese è una squadra che in casa è diversa per tanti motivi. Dei 30 punti conquistati ne ha fatti 20 in casa e 10 fuori. L’anno scorso tra le mura amiche ne aveva fatti molti di più in percentuale in tutto il campionato. A Carrara hanno perso delle squadre importanti come il Venezia e in tante non hanno fatto risultato pieno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Modena-Carrarese 2-0, apuani beffati: giocano e creano, ma a vincere sono gli avversariIl Modena ha battuto la Carrarese per 2-0, perché i padroni di casa hanno sfruttato le occasioni davanti alla porta mentre gli ospiti hanno sprecato troppo sotto porta.

Gli avversari Sottil, reduce dalla vittoria in casa della capolista Venezia, è alla ricerca della vittoria intrena che manca da 6 turni. "Ci attende una sfida dura, servirà attenzione»Sottil ha conquistato una vittoria importante contro la capolista Venezia, ma ora cerca di spezzare una serie negativa di sei partite senza successi in casa.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.