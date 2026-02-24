Guerra in Ucraina 4 anni fa l’inizio | le pressioni di Trump e i colloqui non fermano il conflitto

Il conflitto in Ucraina è iniziato quattro anni fa, principalmente a causa delle tensioni tra Russia e Ucraina. Le pressioni di Trump e i colloqui diplomatici non sono riusciti a fermare la guerra, che continua a influenzare la regione. Nonostante i cambiamenti nelle politiche statunitensi, il conflitto resta irrisolto e la situazione sul campo si aggrava ogni giorno. La guerra prosegue senza segnali di una soluzione immediata.

Il cambio totale di paradigma nei rapporti fra Usa e Russia, dal muro contro muro di Joe Biden all'accondiscendenza di Donald Trump, non ha fermato la guerra in Ucraina, a 4 anni dall'inizio del conflitto. Il rinnovato feeling fra la Casa Bianca e il Cremlino, con l'incontro diretto dei leader al vertice di Anchorage, in Alaska, il 15 agosto scorso, ha messo Kiev in posizione di svantaggio. Il presidente Volodymyr Zelensky si è trovato dall'avere il supporto incondizionato dell'alleato americano a essere pubblicamente umiliato in mondovisione dal tycoon nel corso del loro primo vertice alla Casa Bianca.