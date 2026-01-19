Beatrice Quinta torna con il nuovo singolo Amore business
Beatrice Quinta torna con il nuovo singolo Amore Business, un brano pop costruito attorno a chitarre e archi. La dirompente e poliedrica cantautrice Beatrice Quinta torna giovedì 22 gennaio con il nuovo singolo Amore Business, un brano pop costruito attorno a chitarre e archi, in cui la tradizione cantautorale italiana viene rielaborata attraverso una lente contemporanea e minimalista. Il pezzo descrive una relazione in cui l’intimità si trasforma gradualmente in strategia e l’amore diventa una forma di negoziazione. Il testo, chiaro e diretto, bilancia ironia e controllo, fondendo una leggera vulnerabilità con un sottile senso di ottimismo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
