maninni torna con il nuovo singolo goodbye

Maninni annuncia Goodbye, inedito che anticipa il prossimo album di inedito in arrivo in primavera. Da venerdì 20 febbraio Maninni torna ufficialmente alla musica, dopo un breve periodo di distanza dal mercato discografico. Lo fa con Goodbye (Pipoca Project distributed by ADAWarner Music Italy), la prima canzone di un progetto più ampio che vedrà luce nella tarda primavera. Prodotta con Matteo Cantaluppi e scritta insieme a Lorenzo Vizzini, il brano racconta la nuova storia di un artista che ha ritrovato l’amore per la musica, seguendo il suo istinto, rispettando le sue radici e pensando al live. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

