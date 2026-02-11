Lucca Collezionando 2026 | il ritorno della cultura analogica nel segno di Valentina

Il Polo Fiere di Lucca si prepara a riaccogliere appassionati e collezionisti per l’edizione 2026 di Lucca Collezionando. La fiera torna a essere il punto di ritrovo per gli amanti del fumetto vintage, del pop e del collezionismo d’autore. Valentina, tra gli organizzatori, promette un evento ricco di novità e di pezzi unici, che riprende il filo della tradizione con un occhio rivolto al futuro. La città si sta già preparando ad accogliere visitatori provenienti da tutta Italia

Il Polo Fiere di Lucca si prepara a trasformarsi nuovamente nel tempio del fumetto vintage-pop e del collezionismo d’autore. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, la nona edizione di Lucca Collezionando celebrerà il fascino della carta e del gioco fisico, mettendo al centro del palinsesto un’icona senza tempo: Valentina di Guido Crepax. Sergio Gerasi e l’omaggio a Crepax Protagonista assoluto sarà Sergio Gerasi, autore del manifesto di quest’anno. La kermesse dedicherà a Gerasi una mostra antologica con oltre 30 opere, ripercorrendo la sua carriera dai successi con Sergio Bonelli Editore (Dylan Dog, Eternity) fino ai graphic novel più intimi come L’Aida. 🔗 Leggi su Newsagent.it

