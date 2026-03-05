Lotito spiega le telefonate con i tifosi della Lazio diventate virali | Vengono diffuse con la mia voce

Claudio Lotito ha spiegato le telefonate con i tifosi della Lazio diventate virali, affermando di non conoscerle personalmente e sottolineando che si tratta di conversazioni diffuse con la sua voce, ma non registrate da lui. Ha precisato che non riconosce le parole ascoltate e ha voluto fare chiarezza sulla diffusione di questi contenuti.

Claudio Lotito cerca di fare chiarezza sulle telefonate con i tifosi della Lazio diventate virali: "Io non le conosco, sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso".