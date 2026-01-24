La telefonata di Lotito è virale | I calciatori vanno via dalla Lazio perché ce l'hanno con Sarri

Un nuovo audio attribuito a Claudio Lotito sta attirando l’attenzione dei tifosi e dei media. Nella registrazione, il presidente della Lazio discute con un tifoso riguardo a calciatori che potrebbero lasciare la squadra, accusandoli di essere in rotta con l’allenatore Sarri. La vicenda ha suscitato numerose riflessioni sull’attuale stato dell’ambiente biancoceleste e sulle dinamiche interne del club.

Un nuovo audio attribuito a Claudio Lotito diventa virale e scuote l’ambiente Lazio. Nella telefonata con un tifoso il presidente parla di giocatori pronti ad andare via perché in rotta con Sarri. Poche ore dopo arriva la smentita ufficiale del club: “Parole strumentalizzate”, fiducia totale nell’allenatore e annuncio di azioni legali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sarri in TV dopo Lazio-Napoli si toglie un sassolino dalla scarpa: ce l’ha con Lotito e FabianiDopo la sconfitta contro il Napoli, Maurizio Sarri interviene in TV per commentare la cessione di Castellanos e il mercato della Lazio.

La resa di Sarri dopo Lazio-Como: “Mi sono tirato fuori, Lotito dice che il mercato lo farà la società”Dopo la sconfitta contro il Como, Maurizio Sarri ha annunciato di essersi allontanato dalla gestione del mercato, confermando le dichiarazioni di Lotito secondo cui le decisioni spettano alla società.

Lotito contestato in tribuna: lite con un tifoso della Lazio

