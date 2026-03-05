Pino Insegno alla manifestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito | Questa è la mia gente

Durante una manifestazione dei tifosi della Lazio, un noto attore ha preso la parola per dire che il movimento rappresenta l'intero popolo e non solo alcuni giovani. Ha affermato che la contestazione vuole evidenziare la situazione attuale e ha concluso affermando che la manifestazione è un modo per far capire cosa sta succedendo. La protesta si è svolta in un clima di partecipazione e tensione.

Il celebre tifoso biancoceleste ha partecipato alla manifestazione organizzata dal tifo organizzato a Ponte Milvio prima del fischio d'inizio della partita di Coppa Italia "Non è fatta da dieci ragazzini che contestano, è fatta da tutto il popolo per cui in questa maniera sia la cosa migliore per fare capire cosa stia succedendo". Così parla Pino Insegno, celebre attore e doppiatore romano e tifoso biancoceleste che mercoledì 4 marzo ha partecipato alla manifestazione del tifo organizzato laziale tenutasi a Ponte Milvio per contestare Claudio Lotito. "È come se una persona mi dice non mi piace, due, non mi piace, tre, non mi piace,...