L' ospedale di Viterbo viene sempre attaccato ma ci sono professionisti estremamente in gamba | la segnalazione

L'ospedale di Viterbo riceve spesso critiche pubbliche, ma ci sono professionisti molto competenti che lavorano quotidianamente all’interno della struttura. In alcune segnalazioni si evidenzia che, nonostante le polemiche, il personale si impegna per garantire assistenza e cura ai pazienti. È comune vedere pubblicate foto e annunci che mettono in luce i successi e le attività positive dell’ospedale.

Spesso osservo e leggo che tanti ospedali con nomi illustri mettono in mostra, con foto e annunci, le cose che fanno bene e questo è cosa buona. Ma sono convinta che non è tutto oro ciò che luccica. Il nostro ospedale di Viterbo, il Santa Rosa, viene sempre attaccato: liste di attesa, situazione insostenibili al pronto soccorso: questo accade in tutti gli ospedali, anche a quelli a quattro stelle. Quello che non viene però raccontato è che all'interno del Santa Rosa ci sono professionisti estremamente in gamba, seri e che lavorano per la salute di ognuno di noi. Lo dico per esperienza personale, che sto vivendo in questi giorni. Ne cito solo alcuni perché con loro ho potuto constatare che non si può fare di tutta un'erba un fascio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ospedale Santa Rosa arretra nella classifica 2026 di Newsweekdi WANDA CHERUBINI VITERBO- Perde posizioni ma non crolla nei punteggi. È questa la sintesi del risultato ottenuto dall’Ospedale Santa Rosa di Viterbo nella classifica 2026 dei migliori ospedali d’Ita ... online-news.it

Viterbo – Grazie al reparto cardiologia e neurologia dell’ospedale Santa Rosa e alla dedizione di Oss e infermieriVITERBO - Riceviamo e pubblichiamo. Egregio direttore, per suo tramite tengo, ancora una volta, a fare arrivare il mio più sincero ringraziamento per le cu ... etrurianews.it

