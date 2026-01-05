Crans-Montana come stanno gli 11 feriti all' ospedale Niguarda | La situazione clinica è estremamente seria Tre sono gravissimi

Gli 11 italiani feriti nell’incidente di Crans-Montana sono attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda. La loro condizione resta molto grave, con tre pazienti in condizioni critiche. Le cure necessiteranno diverse settimane, secondo i medici. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle loro condizioni e sull’evolversi della vicenda.

