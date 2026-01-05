Gli 11 italiani feriti nella strage di Crans-Montana sono attualmente ricoverati all’ospedale Niguarda. La loro condizione rimane critica, con tre in condizioni gravissime. Le cure necessitate richiederanno almeno alcune settimane di trattamento. La situazione clinica dei pazienti resta sotto stretta osservazione, mentre le équipe mediche lavorano per garantire il miglior supporto possibile in questa difficile fase.

Richiederanno diverse settimane, «come minimo», le cure a cui sono sottoposti gli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. E sarà una «vera e propria.

Strage di Crans-Montana, come stanno gli 11 feriti all'ospedale Niguarda: «La situazione clinica è estremamente seria». Tre sono gravissimi

