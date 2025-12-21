Fino a 25mila euro alle lavoratrici autonome durante la maternità

Contributi fino a 25mila euro per garantire continuità professionale alle lavoratrici autonome nei momenti più delicati della vita. È la scelta messa nero su bianco dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, che aggiorna e potenzia una misura già esistente rendendola più accessibile e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Bonus mamme lavoratrici 2025, domande fino al 9 dicembre: come ottenere i 480 euro

Leggi anche: Bonus mamme lavoratrici 2025: al via le domande per il contributo fino a 480 euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Per le mamme autonome fino a 25mila euro per essere sostituite; Sostegno per le lavoratrici autonome e imprenditrici con esigenze di conciliazione vita-lavoro: le novità; Piemonte e Sicilia: 2 bandi per donne e commercio; Bonus per i nuovi nati da mille euro.

Per le mamme "autonome" fino a 25mila euro per essere sostituite - Ampliato il budget che le lavoratrici autonome, imprenditrici e professioniste possono richiedere per coprire parte dei costi della propria sostituzione temporanea. rainews.it