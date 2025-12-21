Fino a 25mila euro alle lavoratrici autonome durante la maternità

Contributi fino a 25mila euro per garantire continuità professionale alle lavoratrici autonome nei momenti più delicati della vita. È la scelta messa nero su bianco dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento, che aggiorna e potenzia una misura già esistente rendendola più accessibile e.

